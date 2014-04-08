В Москве арестовали бывшего чиновника Росморречфлота за получение взятки

Бывший чиновник покровительствовал местному бизнесмену и занимался попустительством на службе.

Российские силовики задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота за получение взятки в виде двух объектов недвижимого имущества в Москве на общую сумму более 8,5 миллиона рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. В настоящее время подозреваемый отправлен под стражу по решению Дорогомиловского районного суда города. В надзорном ведомстве установили, что мужчина в период с 2014 по 2022 год получал взятки от учредителя коммерческой организации в виде денежных средств и недвижимого имущества в особо крупном размере.

...За общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, выполненных и составленных указанной коммерческой структурой. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что в июле 2019 года фигурант расследования получил от коммерсанта взятку в виде двух объектов недвижимого имущества. В отношении злоумышленника Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте ведется уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. В российской столице, а также Московской области проведены обыски, допросы, изъяты денежные средства, предметы и документы, представляющие интерес для следственной деятельности.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России