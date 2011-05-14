ФСБ задержала жителя Челябинской области за призывы к терроризму

Южноуралец в интернете несколько раз публиковал материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

На территории Челябинской области российские силовые структуры задержали местного жителя по подозрению в публичных призывах к террористической и экстремисткой деятельности, а также действиям против безопасности государства. Соответствующей информацией со СМИ поделились через социальные сети сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. Они пояснили, что южноуралец является сторонником украинских националистических структур.

Следственные органы считают, что молодой человек осознавал публичный характер и общественную опасность своих действий, но все равно в разное время разместил в интернете контент, в котором содержались призывы к террористической и экстремистской деятельности, а также оправдание или пропаганда деятельности боевиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, организованных в период с июля по август 2024 года, злоумышленник был найден. В его отношении ведутся уголовные дела по части2 статьи 205.2, части 2 статьи 280, пунктам "в" и "д" части 2 статьи 280.4 УК РФ.

Под Орлом задержали сторонника украинской террористической организации, призывавшего военных сотрудничать с ВСУ.

Фото и видео: УФСБ России по региону