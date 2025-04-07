Под Орлом задержали сторонника украинской террористической организации, призывавшего военных сотрудничать с ВСУ

Мужчина через ТГ-канал оправдывал теракты в России.

На территории Орловской области российские силовики задержали сторонника украинской террористической организации, призывавшего российских военнослужащих сотрудничать с Вооруженными силами Украины. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления ФСБ РФ по столице и Московской области. Известно, что гражданин нашей страны администрировал Telegram-канал, в котором разместил посты с видеороликами, которые пропагандировали идеи терроризма. Она также оправдывали те лица, которые совершают диверсии и преступления на территории РФ. Мужчина пойман по месту регистрации. Сейчас его доставили в Москву. Подозреваемый арестован по решению судебной инстанции. Устанавливаются все криминальные эпизоды противоправной деятельности злоумышленника.

В отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), части 2 статьи 205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма) УК РФ УФСБ РФ по региону

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости