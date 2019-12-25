В багаже китаянки в Пулково нашли 20 тысяч памятных банкнот ЧМ-2018

Подобные банкноты спортивной тематики пользуются высоким спросом среди коллекционеров.

В Пулково задержали китаянку с памятными банкнотами Чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

Известно, что китаянка возвращалась из Петербурга в Шеньжень. В её ручной клади обнаружили 20 тысяч памятных купюр Чемпионата мира по футболу 2018.

Отмечается, что соответствующие банкноты спортивной тематики пользуются высоким спросом среди коллекционеров. Пассажирка не внесла в декларацию соответcnвующий груз.

Ранее мы сообщали о том, что станция "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в 2021-м году.

Фото: пресс-служба СЗТУ