Станция "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в 2021-м году

С 10 января 2021-го года в Петербурге на капитальный ремонт закроется станция метро "Маяковская". Информация об этом содержится на сайте петербургской подземки.
Вход и выход на станцию будет закрыт, пассажирам придется пользоваться вестибюлями станции "Площадь Восстания". Ремонт продлится 11 месяцев. Работы проведут в вестибюле станции. Они коснутся эскалаторов и гидроизоляции.
Также в 2021-м году запланирован капитальный ремонт на станции "Технологический институт-1". Он начнется в апреле.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Метрострой" ищет средства для окончания ремонта на станции метро "Зенит".
Фото: Piter.TV
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