Станция "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в 2021-м году

Закрытие станции было анонсировано уже давно.

С 10 января 2021-го года в Петербурге на капитальный ремонт закроется станция метро "Маяковская". Информация об этом содержится на сайте петербургской подземки.

Вход и выход на станцию будет закрыт, пассажирам придется пользоваться вестибюлями станции "Площадь Восстания". Ремонт продлится 11 месяцев. Работы проведут в вестибюле станции. Они коснутся эскалаторов и гидроизоляции.

Также в 2021-м году запланирован капитальный ремонт на станции "Технологический институт-1". Он начнется в апреле.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Метрострой" ищет средства для окончания ремонта на станции метро "Зенит".

Фото: Piter.TV