"Метрострой" ищет средства для окончания ремонта на станции метро "Зенит"

Станция метро "Зенит", для некоторых в памяти оставшаяся как "Новокрестовская", закрыта уже 8 месяцев. Piter.TV решил узнать, не планируется ли возобновления ее работы в ближайшее время: срок окончания ремонта обозначался "декабрем".

Станция метро "Зенит" не возобновит свою работу в декабре 2020-го года. Сейчас ОАО "Метрострой" ищет источник финансирования для монтажных работ, узнал Piter.TV в пресс-службе предприятия.

О том, что дата завершения ремонта является открытой, подтвердили и в пресс-службах Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города и "Петербургского метрополитена".

Учитывая сложное финансовое положение компании, дата открытия станции будет определена исходя их сроков окончания работ по устранению замечаний. сообщили в КРТИ.

Таким образом, дата возобновления работы станции отодвигается уже во второй раз. Она недоступна для пассажиров в общей сложности уже почти 9 месяцев. В апреле ее закрыли из-за ограничительных мер и низкого пассажиропотока. Держать станцию открытой было нецелесообразно, поэтому поезд следовал и следует от "Беговой" до "Приморской" без остановок.

За этот период она успела поменять наименование и из "Новокрестовской" в августе превратилась в "Зенит". Весомую часть затрат на себя взял петербургский футбольный клуб. Станцию с новым дизайном пассажиры пока не видели.

Затем с июля на ней начался ремонт. О многочисленных претензиях к "Метрострою" стало известно еще в конце лета 2018-го года ― сразу после Чемпионата мира по футболу, к которому и были открыты "Новокрестовская" и "Беговая". Среди основных претензий значились протечки, отваливающаяся в вестибюле плитка и неработающие траволаторы. Арбитражный суд обязал "Метрострой" устранить дефекты на станциях. Иск подавала Дирекция транспортного строительства.

Работа по устранению недостатков велась с октября 2019-го года, но тогда лишь в подготовительном формате, нужно было определить объем дефектов. Масштабные работы начались лишь с лета текущего года. "Коронавирусные" ограничения пришлись очень кстати. Есть вероятность, что станцию бы не открыли даже, если бы ремонта не было, так как после футбольных матчей на "Газпром Арене" у метро собиралась бы толпа. Соблюдать социальную дистанцию было бы невозможно, а это для Смольного является одним из главных требований к петербуржцам при посещении любых мероприятий.

Для того, чтобы оценить, насколько от закрытия станции пострадали горожане, Piter.TV запросил в Комитете по транспорту Петербурга данные по пассажиропотоку. На момент опубликования материала их получить не удалось. По нашей информации, "Зенит" был наименее востребованной станцией "зеленой" ветки.

По информации пресс-службы "Метростроя", работы по гарантийным обязательствам можно разбить на два основных вида: отделочные и монтажные. В первом случае специалисты заменили плитку площадью около 1600 кв. метров. Этот этап удалось завершить, причем буквально за месяц. Бригада из 35-40 человек работала в круглосуточном режиме.

Соответственно плитку сняли, подсистему перебрали и смонтировали СМЛ панели. Так же как на "Беговой". Только там панели оранжевого цвета, а здесь серые, белые и черные. рассказал начальник участка Сергей Батушкин.

На этом, по всей видимости, ремонт поставили на "паузу", так как информация о завершении работ по замене плитки появилась еще в августе. Тогда же встал вопрос о недостатке средств, которые требуются для второго этапа. Выяснилось, что продолжать ремонт не на что. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, организация находится в "предбанкротном состоянии".

Изначально планировалось, что "Зенит" возобновит работу 19 августа ― в день матча сине-бело-голубых против ЦСКА. Затем появилась информация о том, что станцию могут открыть в декабре. Теперь понятно, что до конца 2020-го года этого не произойдет. Нужно не только завершить ремонт, но и пройти проверку, что также требует времени.

Фото: Piter.TV, "Метрострой"