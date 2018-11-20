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"Петербургский метрополитен" будет судиться из-за "Беговой" и "Новокрестовской"
Сегодня, 15:45
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nastya960

"Петербургский метрополитен" будет судиться из-за "Беговой" и "Новокрестовской"

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Ранее на новых двух станциях были найдены более тысячи дефектов. Дополнительные работы по этому поводу оцениваются на сумму не менее 3 миллиардов рублей.

ГУП "Петербургский метрополитен" подало в суд на подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Главное требование: устранение замечаний на станциях метро "Беговая" и "Новокрестовская". Там ранее были зафиксированы случаи некачественной укладки плитки. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Как поясняет метрополитен, что станции метро являются небезопасными, так как "страховочные и компенсирующие мероприятия уже не позволяют обеспечить безопасность перевозки и эстетический вид станционных комплексов".

Ранее на новых двух станциях были найдены более тысячи дефектов. Дополнительные работы по этому поводу оцениваются на сумму не менее 3 миллиардов рублей.

Фото: Piter.TV

 

 

 

 

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Теги: беговая, новокрестовская, петербургский метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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