"Петербургский метрополитен" будет судиться из-за "Беговой" и "Новокрестовской"

Ранее на новых двух станциях были найдены более тысячи дефектов. Дополнительные работы по этому поводу оцениваются на сумму не менее 3 миллиардов рублей.

ГУП "Петербургский метрополитен" подало в суд на подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Главное требование: устранение замечаний на станциях метро "Беговая" и "Новокрестовская". Там ранее были зафиксированы случаи некачественной укладки плитки. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Как поясняет метрополитен, что станции метро являются небезопасными, так как "страховочные и компенсирующие мероприятия уже не позволяют обеспечить безопасность перевозки и эстетический вид станционных комплексов".

Ранее на новых двух станциях были найдены более тысячи дефектов. Дополнительные работы по этому поводу оцениваются на сумму не менее 3 миллиардов рублей.

Фото: Piter.TV