У "Беговой" из-под снега показались побеги цветов лилейника

Однако, по словам специалистов, это ещё не означает скорый приход весны.

В Приморском районе, недалеко от станции метро "Беговая" из-под растаявшего снега показались нежные побеги цветов лилейника. Специалист Ботанического сада Петербурга Юрий Калугин рассказал "Невским Новостям", что, несмотря на появление первых побегов, растение ещё не готово к пробуждению

Вероятно, это снег сошел над лилейником. Он не растет, он спит такой. Юрий Калугин

Тем временем главный синоптик Петербурга Александр Колесов к выходным прогнозирует слабоморозную погоду со снегом и ветром.

Фото: Невские Новости