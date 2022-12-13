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У "Беговой" из-под снега показались побеги цветов лилейника
Сегодня, 16:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У "Беговой" из-под снега показались побеги цветов лилейника

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Однако, по словам специалистов, это ещё не означает скорый приход весны.

В Приморском районе, недалеко от станции метро "Беговая" из-под растаявшего снега показались нежные побеги цветов лилейника. Специалист Ботанического сада Петербурга Юрий Калугин  рассказал "Невским Новостям", что, несмотря на появление первых побегов, растение ещё не готово к пробуждению

Вероятно, это снег сошел над лилейником. Он не растет, он спит такой.

Юрий Калугин

Тем временем главный синоптик Петербурга Александр Колесов к выходным прогнозирует слабоморозную погоду со снегом и ветром.

Фото: Невские Новости

Теги: беговая, лилейник, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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