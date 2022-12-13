В Петербурге солнце светило 4 дня подряд

В выходные дни ожидается влияние циклона, который смещается немного южнее Петербурга, поэтому ожидается слабоморозная погода со снегом и ветром.

Антициклон продолжает определять погоду в Петербурге, поэтому 15 февраля в городе тихо, сухо и солнечно. Солнце уже 4 дня подряд светило в Северной столице, а вчера даже отмечено 5 часов солнечного сияния, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Если сравнивать с прошлыми годами, то только в 2011 году во второй декаде февраля солнце в Санкт-Петербурге светило постоянно. Но в этом году так не будет, если сегодня его появление еще вероятно, то уже завтра всю Ленинградскую область закроет облачность. Александр Колесов, синоптик

Существенных осадков пока не будет, хотя местами может наблюдаться слабый снег. Уже днём в пятницу, как и планировалось, придёт атмосферный фронт, который принесет снег и понижение температуры. Оттепель при этом прекратится уже во второй половине дня 16 февраля.

В выходные дни ожидается влияние циклона, который смещается немного южнее Петербурга, поэтому ожидается слабоморозная погода со снегом и ветром.

Фото: Piter.tv