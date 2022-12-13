Глава СК РФ поручил проверить доступность станции метро "Беговая" для маломобильных граждан

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доступность станции метро "Беговая" для маломобильных граждан после появления информации в СМИ о том, что пандус, установленнный на входе в подземку, невозможно использовать самостоятельно.
Выяснилось, что люди с инвалидностью вынуждены звать на помощь сотрудников метрополитена и прохожих.
Из-за несоответствия конструкции пандуса предъявляемым требованиям маломобильные группы граждан не способны самостоятельно воспользоваться им без помощи посторонних лиц. В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по озвученной ситуации организована процессуальная проверка.
Пресс-служба СК РФ
Проверку проконтролируют в центральном аппарате ведомства.
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Фото: Piter.tv
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