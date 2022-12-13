Молодой мужчина в неадекватном состоянии умер в здании рекламного агентства на Харьковской улице

На место ЧП прибыли росгвардейцы и полицейские.

В Петербурге молодой человек ворвался в офис рекламного агентства на Харьковской улице и устроил там потасовку. Мужчина бросался на сотрудников компании и сильно шумел.

По информации Piter.tv, хулигана пришлось связать. Мужчины обмотали посетителю ноги скотчем. Одна из девушек нажала "тревожную" кнопку. На место ЧП прибыли росгвардейцы и полицейские. Когда они вошли в офис, увидели дебошира мертвым. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Добавим, что умершим оказался гражданин Белоруссии, отмечавший свой 26-й день рождения. Он прибыл в Россию как турист. Известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом стационаре.

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: молодой человек попал под поезд около станции метро "Лесная".

Фото: Piter.tv