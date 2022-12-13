Молодой человек попал под поезд около станции метро "Лесная"

Пострадавший выжил. Его экстренно доставили в больницу.

В пятницу вечером, 3 марта, мужчина попал под поезд на 1-м Муринском проспекте. Инцидент произошел недалеко от станции метро "Лесная".

По информации Piter.tv, водитель состава подавал сигналы прохожему, чтобы тот обратил внимание на поезд и не успел убежать. Кроме того, машинист применил экстренное торможение, но аварии не удалось избежать.

Горожанин оказался под поездом. 24-летний молодой человек выжил. Его экстренно доставили в больницу.

Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv