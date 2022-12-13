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Молодой человек попал под поезд около станции метро "Лесная"
Сегодня, 12:54
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Молодой человек попал под поезд около станции метро "Лесная"

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Пострадавший выжил. Его экстренно доставили в больницу. 

В пятницу вечером, 3 марта, мужчина попал под поезд на 1-м Муринском проспекте. Инцидент произошел недалеко от станции метро "Лесная". 

По информации Piter.tv, водитель состава подавал сигналы прохожему, чтобы тот обратил внимание на поезд и не успел убежать. Кроме того, машинист применил  экстренное торможение, но аварии не удалось избежать. 

Горожанин оказался под поездом. 24-летний молодой человек выжил. Его экстренно доставили в больницу. 

Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Авиационной улице во время пожара в квартире пострадал человек.

Фото: Piter.tv

Теги: метро лесная, несчастный случай, первый муринский проспект, попал под поезд, скорая помощь, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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