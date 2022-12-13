На Авиационной улице во время пожара в квартире пострадал человек

Пожарные ликвидировали горение за 25 минут.

Сегодня утром, 4 марта, в Московском районе произошел пожар. На Авиационной улице в доме № 13 горела "двушка". Во время возгорания пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Соседи набрали "112" в 11:19. Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Выяснилось, что в двухкомнатной квартире пламя охватило пять "квадратов". Пожарные ликвидировали горение за 25 минут.

Пострадавшего вынесли на носилках и доставили в больницу. Информация о состоянии человека уточняется.

Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv