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Во Всеволожске пьяный мужчина напугал детей на детской площадке
Сегодня, 11:47
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Во Всеволожске пьяный мужчина напугал детей на детской площадке

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Горожанин схватил за капюшон подростка, который обидел его дочь.

Накануне, 3 марта, в Ленобласти заметили мужчину, который напугал чужих детей на игровой площадке. Инцидент произошел на Всеволожском проспекте у дома № 60. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленник схватил мальчика, обидевшего его дочь. Он потянул ребенка за капюшон  и стал тащить, спрашивая, где родители хулигана. Инцидент произошел после того, как школьница пожаловалась отцу на неприятеля. 

Мать школьника увидела происходящее из окна и вызвала полицию. Стражи порядка задержали 40-летнего мужчину. На него составили  административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Культуры мусоровоз насмерть сбил пенсионерку.

Фото: Pxhere

Теги: всеволожск, задержание, избивал детей, ленобласть, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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Melexina valentina
Сегодня 12:37

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