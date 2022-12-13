На проспекте Культуры мусоровоз насмерть сбил пенсионерку

Пострадавшая скончалась в больнице.

Накануне утром, 3 марта, на проспекте Культуры у дома № 11 мусоровоз задавил пенсионерку. Инцидент произошел, когда автомобиль совершал движение задним ходом по двору. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пожилая женщина шла в попутном направлении, когда на нее совершили наезд. Пенсионерка получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу, где пострадавшая умерла.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По факту ДТП проводится расследование.

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Фото: Piter.tv