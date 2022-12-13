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На проспекте Культуры мусоровоз насмерть сбил пенсионерку
Сегодня, 11:34
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На проспекте Культуры мусоровоз насмерть сбил пенсионерку

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Пострадавшая скончалась в больнице.

Накануне утром, 3 марта, на проспекте Культуры у дома № 11 мусоровоз задавил пенсионерку. Инцидент произошел, когда автомобиль совершал движение задним ходом по двору. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Пожилая женщина шла в попутном направлении, когда на нее совершили наезд. Пенсионерка получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу, где пострадавшая умерла. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).  По факту ДТП проводится расследование.

Ранее на Piter.tv: на Большом Сампсониевском проспекте злоумышленники выстрелили из ракетницы в подростка.

Фото: Piter.tv

Теги: мусоровоз, пенсионерку задавила машина, полиция, проспект культуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

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Melexina valentina
Сегодня 12:37

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