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На Большом Сампсониевском проспекте злоумышленники выстрелили из ракетницы в подростка
Сегодня, 10:34
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На Большом Сампсониевском проспекте злоумышленники выстрелили из ракетницы в подростка

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Напоследок они избили молодого человека и  ударили в область шеи шокером. 

В Выборгском районе Петербурга двое взрослых мужчин в балаклавах напали на 17-летнего юношу, который выносил мусор. Инцидент произошел накануне, 3 марта, на Большом Сампсониевском проспекте у дома № 49. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Мужчины задали мальчику политический вопрос и, не дождавшись ответа, повалили на землю. Они залили глаза подростка жидкостью из перцового баллончика. Также неадекваты выстрелили в пострадавшего из ракетницы. Напоследок они избили молодого человека и  ударили в область шеи шокером. 

Пострадавшего доставили в больницу. Подросток получил медпомощь и поехал домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает бандитов.

Ранее на Piter.tv: студентка петербургского колледжа попала в больницу с острым отравлением лекарствами.

Фото: Piter.tv

 

Теги: большой сампсониевский проспект, мвд, напали на подростка, полиция, скорая
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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