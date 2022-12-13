На Большом Сампсониевском проспекте злоумышленники выстрелили из ракетницы в подростка

Напоследок они избили молодого человека и ударили в область шеи шокером.

В Выборгском районе Петербурга двое взрослых мужчин в балаклавах напали на 17-летнего юношу, который выносил мусор. Инцидент произошел накануне, 3 марта, на Большом Сампсониевском проспекте у дома № 49. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчины задали мальчику политический вопрос и, не дождавшись ответа, повалили на землю. Они залили глаза подростка жидкостью из перцового баллончика. Также неадекваты выстрелили в пострадавшего из ракетницы. Напоследок они избили молодого человека и ударили в область шеи шокером.

Пострадавшего доставили в больницу. Подросток получил медпомощь и поехал домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает бандитов.

Ранее на Piter.tv: студентка петербургского колледжа попала в больницу с острым отравлением лекарствами.

Фото: Piter.tv