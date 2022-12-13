Студентка петербургского колледжа попала в больницу с острым отравлением лекарствами

Пострадавшая учится в городском колледже на первом курсе.

Сегодня ночью, 4 марта, в детскую больницу имени Филатова доставили 17-летнюю девушку с острым пероральным отравлением лекарственными препаратами. Подросток отравился в своей квартире на проспекте Художников.

По информации Piter.tv, сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии. По версии полицейских, девочка выпила таблетки, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии.

Добавим, что пострадавшая учится в городском колледже на первом курсе. В ПДН на учете не состоит.

Ранее на Piter.tv: на Суздальском проспекте девочка отравилась антидепрессантами.

Фото: Pxhere