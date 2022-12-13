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Студентка петербургского колледжа попала в больницу с острым отравлением лекарствами
Сегодня, 10:26
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Студентка петербургского колледжа попала в больницу с острым отравлением лекарствами

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Пострадавшая учится в городском колледже на первом курсе.

Сегодня ночью, 4 марта, в детскую больницу имени Филатова доставили 17-летнюю девушку с острым пероральным отравлением лекарственными препаратами. Подросток отравился в своей квартире на проспекте Художников.

По информации Piter.tv, сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии. По версии полицейских, девочка выпила таблетки, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии. 

Добавим, что пострадавшая учится в городском колледже на первом курсе. В ПДН на учете не состоит. 

Ранее на Piter.tv: на Суздальском проспекте девочка отравилась антидепрессантами.

Фото: Pxhere

Теги: депрессия, детская больница, отравилась таблетками, полиция, скорая, стресс, студентка колледжа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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