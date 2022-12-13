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На Суздальском проспекте девочка отравилась антидепрессантами
Сегодня, 10:11
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На Суздальском проспекте девочка отравилась антидепрессантами

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Стало известно, что школьница очень сильно в последнее время переживала из-за переезда своей подруги, которая нашла новых приятелей.

В детскую больницу № 5 из квартиры на Суздальском проспекте доставили школьницу, которая приняла слишком много антидепрессантов. Инцидент произошел накануне утром, 3 марта. 

Пострадавшая нашла у мамы таблетки "Зофт" и выпила их. По словам родителей девочки, подросток часто проявляет эмоциональность.

Сейчас восьмиклассница находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Ей сделали промывание желудка.

Стало известно, что школьница очень сильно в последнее время переживала из-за переезда своей подруги, которая нашла новых приятелей. Кроме того, в течение трех месяцев девушка посещала частного психолога. 

Добавим, что школьница живет с родителями, младшими братьями и бабушкой в отдельной 4-х комнатной квартире. В семье отношения дружеские.  Подросток в ПНД и НД не состоит. Учится девочка хорошо.

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга восьмиклассница выпала из окна.

Фото: Pxhere

Теги: дети, медицина, отравление антидепрессантами, полиция, скорая, суздальский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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