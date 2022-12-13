  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В центре Петербурга восьмиклассница выпала из окна
Сегодня, 9:57
230
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В центре Петербурга восьмиклассница выпала из окна

0 0

Труп ребенка обнаружили прохожие.

Накануне вечером, 3 марта, школьница выпала из окна. Инцидент произошел на Большом проспекте П. С. Пострадавшая скончалась.

По информации Piter.tv, труп 14-летнего ребенка обнаружила прохожая. Женщина вызвала полицию и скорую. Тело доставили в морг для установления причины смерти. 

Известно, что девочка жила с родителями и находилась на домашнем обучении. Восьмиклассница приехала в Петербург из Перми. 

Обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее на Piter.tv: росгвардейцы задержали мужчину под наркотиками, который бросался на машины на проспекте Космонавтов.

Фото: Piter.tv

Теги: большой проспект пс, девочка выпала из окна, погиб ребенок, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии