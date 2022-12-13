В центре Петербурга восьмиклассница выпала из окна

Накануне вечером, 3 марта, школьница выпала из окна. Инцидент произошел на Большом проспекте П. С. Пострадавшая скончалась.
По информации Piter.tv, труп 14-летнего ребенка обнаружила прохожая. Женщина вызвала полицию и скорую. Тело доставили в морг для установления причины смерти.
Известно, что девочка жила с родителями и находилась на домашнем обучении. Восьмиклассница приехала в Петербург из Перми.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее на Piter.tv: росгвардейцы задержали мужчину под наркотиками, который бросался на машины на проспекте Космонавтов.
Фото: Piter.tv
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