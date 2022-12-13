В центре Петербурга восьмиклассница выпала из окна

Труп ребенка обнаружили прохожие.

Накануне вечером, 3 марта, школьница выпала из окна. Инцидент произошел на Большом проспекте П. С. Пострадавшая скончалась.

По информации Piter.tv, труп 14-летнего ребенка обнаружила прохожая. Женщина вызвала полицию и скорую. Тело доставили в морг для установления причины смерти.

Известно, что девочка жила с родителями и находилась на домашнем обучении. Восьмиклассница приехала в Петербург из Перми.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Фото: Piter.tv