Росгвардейцы задержали мужчину под наркотиками, который бросался на машины на проспекте Космонавтов

Неадекватный пешеход был передан сотрудникам полиции.

Вечером четверга, 2 марта, наряд вневедомственной охраны ГУ Росгвардии провёл задержание неадекватного мужчины в Московской районе Северной столицы. Нарушитель правопорядка бегал по проезжей части и пытался врезаться в проезжающие машины. Об этом сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны (УВО) по Петербургу и Ленобласти.

Задержание прошло примерно в 18:00 на проспекте Космонавтов. Странно ведущего себя гражданина заметили росгвардейцы, вышедшие на патрулирование.

Неадеквата доставили в отдел полиции. По предварительным данным, он находился под наркотиками.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину насмерть задавили 2 легковушки на ЗСД.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга