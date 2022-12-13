Мужчину насмерть задавили 2 легковушки на ЗСД

Один из водителей без прав покинул место происшествия. Позже его доставили в полицию.

В четверг, 2 марта, в экстренные службы поступило сообщение от 41-летней женщины, которая заявила, что стала участницей смертельного ДТП при управлении личным легковым автомобилем. Также в аварии была замечена другая машина, которая скрылась с места происшествия. Об этом стало известно Piter.TV.

По данным заявительницы, ДТП случилось на 10-ом км ЗСД. Женщина, двигаясь на личном Kia Soul в крайней правой полосе с севера на юг, наехала на мужчину, который находился на проезжей части рядом с припаркованным КАМАЗ. После этого наезд на пострадавшего совершил водитель за рулём белого Hyundai Solaris, который скрылся с места происшествия. В результате сбитый мужчина скончался от полученных телесных повреждений. Как удалось установить, погибший оказался 34-летним гражданином Узбекистана.

Покинувший место аварии Hyundai под управлением 37-летнего петербуржца был остановлен в тот же день на Кантемировской улице. Оказалось, что водитель лишён прав с прошлого года. Его доставили в отдел полиции. На нарушителя составлены административные протоколы.

Материал проверки передан в ГСУ ГУ МВД.

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Фото: Piter.TV