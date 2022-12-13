Школьника зажало дверьми автобуса на улице Композиторов

В результате девятиклассника доставили в больницу с автотрамвой, закрытым переломом третей и четвертой плюсневой кости левой стопы, ссадиной левого локтевого сустава, в состоянии средней степени тяжести.

В четверг, 22 марта, автобус зажал дверьми подростка на улице Композиторов. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, транспортом управлял 58-летний водитель. На остановке общественного транспорта произошло зажатие дверьми выходящего из автобуса 15-летнего пассажира с дальнейшим волочением при начале движения.

В результате девятиклассника доставили в больницу с автотрамвой, закрытым переломом третей и четвертой плюсневой кости левой стопы, ссадиной левого локтевого сустава, в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП в отношении водителя было вынесено определение.

Ранее мы сообщили о том, что при столкновении Kia с трамваем в Петербурге пострадала 5-летняя девочка.

Фото: Piter.TV