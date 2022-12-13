При столкновении Kia с трамваем в Петербурге пострадала 5-летняя девочка

Женщина за рулём иномарки не справилась с управлением.

Утром вторника, 2 марта, в Невском районе Петербурга произошла авария. В результате пострадала воспитанница детского сада. Иномарка, в которой ехала девочка, столкнулась с трамваем. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 31-летня женщина, управляя личным Kia Rio, при движении по проспекту Солидарности от улицы Дыбенко в сторону улицы Подвойского, не справилась с управлением. В результате произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении трамваем.

Пятилетняя пассажирка иномарки была госпитализирована с ЗЧМТ, СГМ, гематомами лобной области справа, гематомой правой щеки, в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что младенец опрокинул на себя кружку с кипятком в Красногвардейском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV