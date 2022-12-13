Младенец опрокинул на себя кружку с кипятком в Красногвардейском районе Петербурга

В ночь на четверг, 2 марта, из квартиры одного из домов по проспекту Наставников бригадой скорой помощи был госпитализирован 10-месячный гражданин Армении с термическими ожогами лица, шеи, груди, левой лопаточной области 2-ой степени в тяжёлом состоянии. Как стало известно Piter.TV, мальчик опрокинул на себя кружку с кипятком.
О происшествии сообщила 23-летняя мать малыша. Также с мальчиком проживает его 25-летний отец.
Семья полная, на учете в ОДН не состоит.
Ранее мы сообщили о том, что в Педуниверситет Петербурга доставили двухлетнего мальчика с переломами после ДТП на трассе М-11.
Фото: Piter.TV
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