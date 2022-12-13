В Педуниверситет Петербурга доставили двухлетнего мальчика с переломами после ДТП на трассе М-11

Ему предстоит длительное лечение — процесс реабилитации может занять от полугода до года. Сейчас ребёнок находится в реанимации.

В среду, 1 марта, в Педиатрический университет доставили еще одного ребенка, который пострадал в аварии на трассе М-11 "Нева". Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Двухлетнего мальчика в крайне тяжёлом состоянии с переломами обеих ног и бедер доставили в Петербург из Вышнего Волочка. Ему предстоит длительное лечение — процесс реабилитации может занять от полугода до года. Сейчас ребёнок находится в реанимации.

Ранее 27 февраля в больницу на вертолете привезли его 15-летнюю сестру. Девочка была на переднем сидении, от удара вылетела через лобовое стекло и два часа пролежала на снегу. Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье детей. Мать пострадавших детей находилась за рулём, она погибла.

Напомним, в воскресенье на трассе произошло массовое ДТП. В результате один из водителей погиб, 14 человек пострадали, в том числе трое детей. Всего участниками аварии стало более 40 машин. По предварительным данным, причиной произошедшего стала плохая погода.

Ранее на юго-востоке Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями.

Фото: Piter.tv

