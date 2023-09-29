В ЖК у "Беговой" началось строительство освещения

Началось строительство наружного освещения в жилом квартале у станции метро "Беговая".

В Санкт-Петербурге началась реализация проекта по установке светодиодного освещения в жилом квартале, ограниченном улицами Савушкина, Беговая, Школьная и Яхтенная. В рамках проекта будет установлено 282 светодиодных светильника на 221 опоре, а также проложена кабельная линия протяженностью 9 500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Территория квартала включает в себя общеобразовательную школу, детский сад, поликлинику и другие социально значимые объекты. На внутриквартальных проездах и пешеходных дорожках, а также на двух детских и одной спортивной площадке будет установлено наружное освещение. Внутренняя территория детского сада также будет освещена.

Установленные светильники обеспечат равномерное освещение территории квартала и создадут комфортные и безопасные условия для прогулок и движения автотранспорта. Завершить работы планируется в августе 2024 года.

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Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению