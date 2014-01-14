Новое общественное пространство на Южной дороге готово на 43%

Продолжается благоустройство прибрежной территории реки Малая Невка.

В Петроградском районе появится новое общественное пространство на Южной дороге. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петроградского района.

Продолжается благоустройство прибрежной территории реки Малая Невка от д. 14 по Южной дороге до пирса, которое позволит создать единый прогулочный маршрут вдоль набережной реки Малая Невка, с участками для занятий спортом, детским оборудованием, зонами для тихого отдыха. Готовность объекта составляет 43%.

В рамках благоустройства территории набережной специалисты продолжают работы по берегоукреплению. Здесь же появятся щебеночно-набивные дорожки, пешеходная зона с покрытием из террасной доски. В ходе работ обновят наружное освещение территории.

Особое внимание в ходе благоустройства территории уделят озеленению. Специалистами будет выполнен большой объем работ с зелеными насаждениями. Также будет установлена уличная мебель: скамейки, урны, шезлонги.

Ранее стало известно, что Думская улица может стать культурным кварталом.

Фото: администрации Петроградского района