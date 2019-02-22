Думская улица может стать культурным кварталом

Ранее предлагали там создать общественное пространство, где большую часть заведений превратят в рестораны.

Думская улица когда-то имела большую популярность у жителей и гостей Петербурга. Улица стала достопримечательностью из-за наличия большого числа баров и ночных клубов. В апреле Следственный комитет закрыл увеселительные заведения на Думской, и с тех пор не было принято никакого окончательного решения относительно того, что можно сделать на этой улице.

Ранее предлагали там создать общественное пространство, где большую часть заведений превратят в рестораны. Сейчас рассматривают возможность превратить ее в целый культурный квартал. Об этом "Петербургский дневник" узнал от председателя комитета по общественному питанию в секторе крупного бизнеса петербургской "‎Деловой России" Виталия Свидовского.

Хотелось бы, чтобы там появились не просто рестораны, а культурный квартал: маленькие театры, галереи, хорошие рестораны, кофейни. Виталий Свидовский

Глава администрации Центрального района Елена Федорова отметила, что будущее Думской улицы продолжают обсуждать с представителями бизнеса. В частности, данную улицу могут сделать пешеходной.

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