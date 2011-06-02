Уличным музыкантам могут запретить выступать на Думской

Это решение позволит ученикам легендарной имени Римского-Корсакова музыкальной школы продолжать обучение без посторонних звуков и раздражающих факторов.

Сотрудники знаменитой музыкальной школы имени Римского-Корсакова и родители студентов неоднократно жаловались на громкий уличный шум, мешающий образовательному процессу.

Благодаря усилиям депутата Законодательного собрания и руководителя регионального штаба Общероссийского народного фронта Андрея Рябоконя, проблема шума от уличных артистов частично устранена. Администрация Центрального района Петербурга разработала распоряжение, запрещающее выступления музыкантов возле здания №3(А) на Думской улице и около дома №4 на пересечении улиц Думская и Ломоносовская.

Это решение позволит ученикам легендарной музыкальной школы продолжать обучение без посторонних звуков и раздражающих факторов. Проект документа прошел необходимые процедуры антикоррупционной экспертизы и опубликован на портале городской администрации для открытого обсуждения общественностью.

По словам Андрея Рябоконя, быстрое разрешение ситуации стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с администрацией школы и родительским сообществом, обеспечивающим комфортные условия для качественного музыкального образования детей.

Ранее Смольный подтвердил намерение сделать Думскую улицу пешеходной.

Фото: Piter.TV