Смольный подтвердил намерение сделать Думскую улицу пешеходной

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга обнародовал документ, предусматривающий создание проектов планировки и межевания территорий, благодаря которым Думская улица и Перинная линия превратятся в пешеходные зоны, а соседняя улица Ломоносова станет магистральной улицей районного значения. Информация была размещена на официальном портале администрации города.

Срок действия распоряжения определен до 17 сентября 2026 года. Улица Ломоносова, расположенная между Садовой улицей и каналом Грибоедова, получит статус главной транспортной артерии местного уровня.

Проектирование документации инициировано и финансируется компанией АО "Ильич Плюс", управляющей объектами недвижимости, включая торговый центр "Перинные ряды".

Разговоры о создании на Думской улице пространства для семейных прогулок начались ещё в 2023 году после закрытия ряда развлекательных заведений. Руководителем Центрального района было озвучено намерение обустроить детскую площадку и зелёную зону, превращающуюся зимой в ледовый каток, а также организовать сцену для уличных артистов на перекрестке Думской и Ломоносовской улиц.

Фото: Piter.TV