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Улицы Думская и Ломоносова станут пешеходной зоной
Сегодня, 21:29
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Улицы Думская и Ломоносова станут пешеходной зоной

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Работы хотят завершить к лету 2025 года.

В АО "Ильич Плюс" заказали разработку проекта планировки улицы Думской, Перинной линии, улицы Ломоносова между Садовой улицей и набережной канала Грибоедова. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства Петербурга накануне. 

Планируются "проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию линейного объекта". Компания разработает проект для улиц общей протяженностью около 1 километра за счет собственных средств. Работы хотят завершить к лету 2025 года.

Планы на улицы Думскую и Ломоносова уже обсуждались ранее. В октябре прошлого года чиновники пришли к тому, что в квартале обустроят зону отдыха – комфортное общественное пространство. 

Ранее на Piter.TV: с жителями Красногвардейского района Петербурга обсудили концепцию набережной у Ладожского вокзала. 

Фото: Piter.TV

Теги: думская улица, пешеходная улица, улица ломоносова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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