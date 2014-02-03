Улицы Думская и Ломоносова станут пешеходной зоной

Работы хотят завершить к лету 2025 года.

В АО "Ильич Плюс" заказали разработку проекта планировки улицы Думской, Перинной линии, улицы Ломоносова между Садовой улицей и набережной канала Грибоедова. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства Петербурга накануне.

Планируются "проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию линейного объекта". Компания разработает проект для улиц общей протяженностью около 1 километра за счет собственных средств. Работы хотят завершить к лету 2025 года.

Планы на улицы Думскую и Ломоносова уже обсуждались ранее. В октябре прошлого года чиновники пришли к тому, что в квартале обустроят зону отдыха – комфортное общественное пространство.

Ранее на Piter.TV: с жителями Красногвардейского района Петербурга обсудили концепцию набережной у Ладожского вокзала.

Фото: Piter.TV