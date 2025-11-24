Сегодня, 8:58
В баре на Ломоносова полиция выявила ряд нарушений

При дополнительном осмотре нашли баллон и упаковки с воздушными шарами: в нем находилась закись азота.

В центре Петербурга полиция проверят бар на улице Ломоносова, в котором выявили нарушения. Об этом рассказали в МВД России. 

Основанием для проверки стало обращение местной жительницы о возможном распространении в заведении запрещенных веществ, продаже контрафактного алкоголя и об использовании "веселящего" газа. Были изъяты кассовое оборудование, видеорегистратор и емкости со спиртосодержащей продукцией. При дополнительном осмотре нашли баллон и упаковки с воздушными шарами: в нем находилась закись азота. 

Возбуждены административные расследования, задержали 22-летнего мужчину. По предварительным данным, он является владельцем бара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец размахивал пневматическим пистолетом в баре на Невском проспекте. Его задержали на площади Александра Невского. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

