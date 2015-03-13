Сергей Жуков продолжает историю советских квартирников на Рубинштейна

Кумир миллионов приглашает петербуржцев в дом №9.

В девять часов вечера 9 декабря распахнутся двери питерской "квартиры" Сергея Жукова — караоке-рюмочной "Евгенич". Уютные вечера с живой музыкой и фирменными настойками уже полюбились гостям в Москве, Самаре, Череповце и Санкт-Петербурге. Первый питерский "Евгенич" на Невском сразу стал местом притяжения: всякий вечер — полный дом гостей, куда каждый хочет возвращаться снова и снова.

Только переступив порог, гости оказываются в настоящей советской квартире конца 80-х: стены, украшенные коврами и газетами "Правда" и "Известия", хрустальные люстры с мягким светом и даже есть старенький дисковый телефон, у которого так и тянет покрутить диск.

Вторую локацию выбрали еще просторнее, чтобы всем желающим точно нашлось место за общим столом. Днём здесь будет царить атмосфера советского бистро, где можно неспешно пообедать и поговорить по душам. А вечером начнется настоящий квартирник: народное караоке, танцы до утра и тепло домашних посиделок с давними друзьями.

"Батина комната" станет особым сюрпризом для гостей — это то самое секретное пространство, о котором Жуков давно мечтал. Тихий, уютный уголок, где можно отдохнуть от шума основного зала или устроить приватный квартирник в узком кругу.

Главная гордость "квартиры" — 25 авторских настоек собственного производства по рецептам Сергея Жукова. В меню — советская классика: пельмени, шашлык, чебуреки.

Выбор Рубинштейна не случаен: эта улица всегда была сердцем питерской богемы. В соседнем доме когда-то кипела жизнь легендарного Ленинградского рок-клуба, а в самом здании "Евгенича" в советские годы размещалась писательская коммуна. Эта богатая история придаёт проекту особую глубину.

Питер — город с невероятной энергетикой. Мне хотелось, чтобы мест с атмосферой советских квартирников было больше, где за рюмкой настойки собираются люди, чтобы поговорить, спеть и потанцевать. „Евгенич" — про любовь: к людям, к музыке, к уюту. Сергей Жуков

