Сергей Жуков продолжает историю советских квартирников на Рубинштейна
Сегодня, 16:58
Кумир миллионов приглашает петербуржцев в дом №9.

В девять часов вечера 9 декабря распахнутся двери питерской "квартиры" Сергея Жукова — караоке-рюмочной "Евгенич". Уютные вечера с живой музыкой и фирменными настойками уже полюбились гостям в Москве, Самаре, Череповце и Санкт-Петербурге. Первый питерский "Евгенич" на Невском сразу стал местом притяжения: всякий вечер — полный дом гостей, куда каждый хочет возвращаться снова и снова. 

Только переступив порог, гости оказываются в настоящей советской квартире конца 80-х: стены, украшенные коврами и газетами "Правда" и "Известия", хрустальные люстры с мягким светом и даже есть старенький дисковый телефон, у которого так и тянет покрутить диск. 

Вторую локацию выбрали еще просторнее, чтобы всем желающим точно нашлось место за общим столом. Днём здесь будет царить атмосфера советского бистро, где можно неспешно пообедать и поговорить по душам. А вечером начнется настоящий квартирник: народное караоке, танцы до утра и тепло домашних посиделок с давними друзьями.

"Батина комната" станет особым сюрпризом для гостей — это то самое секретное пространство, о котором Жуков давно мечтал. Тихий, уютный уголок, где можно отдохнуть от шума основного зала или устроить приватный квартирник в узком кругу. 

Главная гордость  "квартиры" — 25 авторских настоек собственного производства по рецептам Сергея Жукова. В меню — советская классика: пельмени, шашлык, чебуреки. 

Выбор Рубинштейна не случаен: эта улица всегда была сердцем питерской богемы. В соседнем доме когда-то кипела жизнь легендарного Ленинградского рок-клуба, а в самом здании "Евгенича" в советские годы размещалась писательская коммуна. Эта богатая история придаёт проекту особую глубину.

Питер — город с невероятной энергетикой. Мне хотелось, чтобы мест с атмосферой советских квартирников было больше, где за рюмкой настойки собираются люди, чтобы поговорить, спеть и потанцевать. „Евгенич" — про любовь: к людям, к музыке, к уюту.

Сергей Жуков

Фото: пресс-служба "Евгенич"

Теги: бар, квартирник, рубинштейна, сергей жуков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

