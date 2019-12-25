Петербуржец размахивал пневматическим пистолетом в баре на Невском проспекте

Приметы злоумышленника передали всем дежурным нарядам.

Росгвардейцы Петербурга задержали в Центральном района дебошира, который демонстрировал пневматический пистолет в ходе конфликта в баре.

Ночью 30 марта один из гостей заведения на Невском проспекте начал вести себя агрессивно в отношении персонала. Во время ссоры он внезапно достал предмет, похожий на пистолет, после чего скрылся. Приметы злоумышленника передали всем дежурным нарядам.

У площади Александра Невского по подозрению поймали 41-летнего нетрезвого местного жителя, его доставили в 76-й отдел полиции. Был изъят пневматический пистолет "МР-654К".

Ранее на Piter.TV: в массовой драке на улице Дыбенко пострадал подросток. Оружие, предположительно травматическое, направили на экспертизу.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти