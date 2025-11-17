В массовой драке на Дыбенко пострадал подросток
Сегодня, 14:48
Росгвардейцы Невского района задержали участника массовой драки, подозреваемого в нанесении побоев подростку. 

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 19 марта сотрудники вневедомственной охраны получили сведения о том, что возле станции метро "Улица Дыбенко" дерутся несколько человек. На месте обнаружили 17-летнего юношу с травмами. По словам мальчика, на него напали незнакомцы. Один из злоумышленников имел при себе предмет, похожий на пистолет. 

Спустя несколько часов поймали 18-летнего напавшего, его доставили в 70-й отдел полиции. Оружие, предположительно травматическое, направили на экспертизу.

Ранее мы рассказывали о том, что оглашен приговор мужчине, который ударил журналистку в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

