Оглашен приговор мужчине, который ударил журналистку в Петербурге
Сегодня, 14:28
Съемочная группа местного телеканала готовила репортаж про собаку, запертую зимой в машине.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили ч. 3 ст. 144 УК РФ. Об этом рассказали 20 марта в надзорном ведомстве. 

В январе прошлого года съемочная группа местного телеканала готовила репортаж про собаку, запертую зимой в машине. Владелец питомца, забирая его из авто, в ответ на вопросы корреспондента толкнул девушку и пытался выхватить микрофон, после чего ударил ее в область лица. 

Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее на Piter.TV: ударивший пожилую петербурженку на улице Маршала Тухачевского ответит перед судом. Ему вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

