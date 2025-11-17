Оглашен приговор мужчине, который ударил журналистку в Петербурге

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили ч. 3 ст. 144 УК РФ. Об этом рассказали 20 марта в надзорном ведомстве.

В январе прошлого года съемочная группа местного телеканала готовила репортаж про собаку, запертую зимой в машине. Владелец питомца, забирая его из авто, в ответ на вопросы корреспондента толкнул девушку и пытался выхватить микрофон, после чего ударил ее в область лица.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

