Ударивший пожилую петербурженку ответит перед судом

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ, рассказали 17 марта в надзорном ведомстве.

По данным органа дознания, 29 декабря 2025 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Маршала Тухачевского, ударил 86-летнюю пенсионерку по лицу в ходе конфликта. Потерпевшая получила перелом скуловой кости.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: мужчина толкнул 90-летнего пенсионера на асфальт у пекарни на проспекте Ветеранов. Пострадавший получил травмы головы, его состояние оценили как тяжелое. Подозреваемый был задержан и привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ.

