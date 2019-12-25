Ударивший пожилую петербурженку ответит перед судом
Сегодня, 17:09
Потерпевшая получила перелом скуловой кости.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ, рассказали 17 марта в надзорном ведомстве. 

По данным органа дознания, 29 декабря 2025 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Маршала Тухачевского, ударил 86-летнюю пенсионерку по лицу в ходе конфликта. Потерпевшая получила перелом скуловой кости. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: мужчина толкнул 90-летнего пенсионера на асфальт у пекарни на проспекте Ветеранов. Пострадавший получил травмы головы, его состояние оценили как тяжелое. Подозреваемый был задержан и привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ. 

Фото: Piter.TV 

