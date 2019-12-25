Пешеходную зону на Думской в Петербурге снова начали проектировать

1. Детская площадка и каток на Думской пока остаются планами городского благоустройства.

Подготовкой проекта планировки и межевания территории Думской улицы, Перинной линии и части улицы Ломоносова в Петербурге займется ООО "Перинные ряды". Соответствующее задание выдал Комитет по градостроительству и архитектуре. Разработку документации компания профинансирует самостоятельно, сообщает "Деловой Петербург".

Это уже вторая попытка организовать проектирование общественного пространства. В 2025 году аналогичную работу поручили АО "Ильич Плюс", однако летом 2026 года компания прекратила существование, передав дела правопреемнику. При этом руководителем обеих организаций является Дмитрий Саватеев.

Среди владельцев нового ООО — Феликс Длин и Заира Гудаева, которым принадлежат равные доли. Они также владели прежней компанией. При этом финансовые показатели организаций заметно различаются: выручка АО "Ильич Плюс" за 2025 год составила 558 млн рублей, а чистая прибыль — 345 млн рублей. ООО "Перинные ряды" за тот же период отчиталось о выручке в 9,4 млн рублей и вошло в реестр микропредприятий.

Площадь территории проектирования составляет 1,8 га. Согласно планам, Думская улица и Перинная линия сохранят статус пешеходных зон, а участок улицы Ломоносова от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова останется районной магистралью.

Сроки подготовки проекта сдвинули на год. Предыдущее распоряжение действовало до сентября 2026 года, новое — до октября 2027-го. Готовую документацию необходимо представить к 21 сентября. В перечне согласований больше не указано Министерство культуры, а среди задач появилось требование обеспечить ввод линейного объекта в эксплуатацию.

После закрытия баров на Думской городские власти объявили о планах создать здесь спокойное общественное пространство для семей. В проекте ранее упоминались детская площадка, зеленая зона, на месте которой зимой можно будет заливать каток, а также возможная сцена для уличных музыкантов и городских мероприятий на пересечении Думской и улицы Ломоносова. Итоговый облик территории пока не представлен. Прием предложений по проекту продлится до 21 января 2027 года.

Ранее разработка документации уже приостанавливалась из-за ликвидации компании, отвечавшей за проектирование. Распоряжение о подготовке проектов планировки и межевания выпустили в сентябре 2025 года, однако к сентябрю 2026-го документы так и не были готовы.

По данным "Делового Петербурга", Феликс Длин и Заира Гудаева также владели АО "Ильич Плюс". СМИ связывали Гудаеву с миллиардером Михаилом Гуцериевым. Еще в августе 2024 года прежняя компания заказала разработку проекта за собственный счет.

Фото: КГА