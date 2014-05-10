С жителями Красногвардейского района Петербурга обсудили концепцию набережной у Ладожского вокзала

Горожане отметили, что важна доступность набережной для людей с ограниченными возможностями.

В Красногвардейском районе Петербурга продолжается благоустройство новых общественных пространств. В частности, в настоящее время проектировщики, сотрудники районной администрации и жители совместно работают над концепцией будущей набережной, которая появится у Ладожского вокзала, пишет 31 июля "Петербургский дневник".

В рамках встречи, прошедшей на днях, горожане отметили, что важна доступность набережной для людей с ограниченными возможностями. Пространство намерены разделить на два уровня, с пешеходной и велосипедной дорожками.

Отмечается, что в 2024 году петербургские власти выделили на благоустройство дворовых территорий и зеленых насаждений общего пользования местного значения более 5 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что церковь Пресвятой Троицы благоустроят до середины сентября в Петербурге.

Фото: предоставлены администрацией Красногвардейского района Петербурга "Петербургскому дневнику"