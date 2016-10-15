Церковь Пресвятой Троицы благоустроят до середины сентября

В настоящее время церковь относится к Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви и охраняется государством.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, который является частью федерального значимого наследия – церкви Пресвятой Троицы.

Первая деревянная церковь была построена в Красном Селе во времена правления Екатерины I. После пожара на этом месте разместился военный госпиталь, однако уже через год началось строительство нового каменного храма. В 1937 году здание было переоборудовано под тюрьму. В феврале 1942 года, вскоре после прихода немецких войск в Красное Село, Троицкая церковь вновь открылась и богослужения проводились до конца 1943 года. В 1960 году здание было приспособлено под Дом культуры, и только в 1998 году храм был передан приходской общине.

В настоящее время церковь относится к Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви и охраняется государством. Полное восстановление благоустройства запланировано до 15 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что сквер Сирени появится на Кирочной улице весной 2025 года.

Фото: ГАТИ