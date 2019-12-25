Сквер Сирени появится на Кирочной улице весной 2025 года

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) уже выдала ордер для обеспечения работ.

На Кирочной улице в Петербурге появится сквер Сирени в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда".

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) уже выдала ордер для обеспечения работ. В сквере на пересечении Кирочной и Новгородской сейчас нет дорожек, скамеек и другой уличной мебели. Там стоит лишь одинокая детская горка. Растительность хаотичная: 26 деревьев и 8 кустарников.

Состояние некоторых деревьев специалисты оценили как нормальное, однако у 14 из них есть признаки угнетения. В связи с этим во время благоустройства часть посадок сохранят, а часть — пересадят в другие места.

"Восемь кустов сирени дополнят ещё порядка 300 собратьями разных сортов. И уже следующей весной этот узнаваемый запах будет разноситься по всем окрестностям", — подчеркнули в ГАТИ.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство Новосмоленской набережной завершено раньше срока.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга