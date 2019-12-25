Благоустройство Новосмоленской набережной завершено раньше срока

Завершение всех работ планировалось на 15 августа, однако уже в середине июля инспекторы ведомства подтвердили, что основные этапы выполнены.

Благоустройство Новосмоленской набережной в Василеостровском районе была завершена раньше намеченного срока. Об этом информирует Telegram-канал Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В конце апреля ГАТИ выдала ордер на благоустройство северного и южного участков устья Новосмоленской набережной. Завершение всех работ планировалось на 15 августа, однако уже в середине июля инспекторы ведомства подтвердили, что основные этапы выполнены.

Ремонт набережной является частью более широкого проекта по созданию Линейного парка. Эта набережная соединяет сквер Александра Володина с двумя ранее благоустроенными скверами, расположенными на улице Кораблестроителей.

Ранее мы сообщили о том, что в Василеостровском районе увеличат число локаций для контроля уборки снега.

Фото: ГАТИ