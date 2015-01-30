В Василеостровском районе увеличат число локаций для контроля уборки снега

В настоящее время в районе существуют лишь две такие локации.

Администрация Василеостровского района планирует ввести дополнительные контрольные точки для мониторинга очистки от снега, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В настоящее время в районе существуют лишь две такие локации. Однако в правительстве Петербурга пришли к выводу, что этого недостаточно. Глава ГАТИ Алексей Геращенко дал указание увеличить их количество. В инспекции уверены, что это позволит более объективно оценивать качество зимней уборки и привлечь внимание ответственных работников к проблемным участкам.

В Петербурге применяется государственная информационная система "Объекты городской среды", в которую добавляются контрольные локации по каждому району. После этого специалисты обязаны провести уборку и представить фотографии для отчетности. На основании этих данных ГАТИ производит оценку выполненных работ.

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Фото: Piter.TV