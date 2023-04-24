Реставрация фасада корпуса бывшего прядильного дома Калинкинской больницы пройдет в Петербурге

Здание, расположенное на Рижском проспекте, 41, было построено в 1831-1832 годах. Сам Прядильный двор был основан в этом месте еще Петром I.

Фасад корпуса бывшего прядильного дома Калинкинской городской больницы в Петербурге будет отреставрирован. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения.

Здание, расположенное на Рижском проспекте, 41, было построено в 1831-1832 годах. Сам Прядильный двор был основан в этом месте еще Петром I.

Согласно некоторым источникам, пряжу "на голландский манер" ткали 80 женщин под руководством пожилой голландки. Позже в Прядильный двор стали направлять для исправления лиц "непотребного и неистового женского пола".

Для сохранения культурного наследия производитель работ установит леса со стороны набережной реки Фонтанки. Работы планируется завершить в апреле 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что бывший доходный дом Фёдора Рыбина признан региональным памятником.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга