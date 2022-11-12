Бывший доходный дом Фёдора Рыбина признан региональным памятником

Ранее улица, на которой находится здание, называлась Большой Гребецкой. В Пионерскую ее переименовали в 1932 году.

Бывший доходный дом купца Фёдора Рыбина на Пионерской улице, 35, признан объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Ранее улица, на которой находится здание, называлась Большой Гребецкой. В Пионерскую ее переименовали в 1932 году. Во второй половине XIX века участок между Большой Гребецкой и Малой Разночинной улицами принадлежал коллежскому асессору Всеволоду Краснопольскому, позже — ремесленнику Василию Королькову. В тот период застройка была деревянной.

Следующим владельцем участка стал купец, почётный гражданин Фёдор Рыбин. В 1910 году на участке для него построили каменный четырёх-шестиэтажный дом в стиле модерн с тремя лицевыми фасадами (по Чкаловскому проспекту, Малой Разночинной и Пионерской улицам). Проект здания разработал архитектор Павел Светлицкий.

Ранее мы сообщили о том, что для Дома реставратора на Литейном проспекте в Петербурге разработают проект таблички.

Фото: КГИОП