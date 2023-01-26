Для Дома реставратора на Литейном проспекте в Петербурге разработают проект таблички

Дом реставратора будет работать в стенах дома Пашкова.

В Смольном разрабатывают проект таблички Дома реставратора, который будет работать в стенах дома Пашкова на Литейном проспекте, 37-39. Ее разместят на фасаде здания, пишет 17 июля "Петербургский дневник", ссылаясь на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Реставрационное сообщество с огромным воодушевлением приняло предложение Александра Беглова разместить здесь Дом реставратора, которое губернатор озвучил 1 июля. Мы сейчас разрабатываем проект таблички и в августе планируем разместить ее на фасаде. Алексей Михайлов, временно исполняющий обязанности председателя КГИОП Петербурга

Ведомство ведет реставрацию дома Пашкова за счет бюджета города с 2007 года. За это время отреставрировали большую часть интерьеров парадной анфилады второго этажа, в 2021 году привели в порядок лицевой фасад. В настоящее время залы парадной анфилады используются как общественное культурно-выставочное пространство.

Ранее на Piter.TV: Эрмитаж показал отреставрированную армиллярную сферу с часовым механизмом.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)