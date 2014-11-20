  1. Главная
В доме Пашкова отреставрировали парадный вестибюль
На свое место вернулись две статуи зубров.

В доме Пашкова на Литейном проспекте в Петербурге завершились реставрационные работы. На свое место вернулись две статуи зубров, сообщили 17 ноября в Смольном. 

Реставраторами было устранено множество дефектов – трещин, сколов, отслоений лака и краски. Также скульптуры сильно загрязнились. Помимо этого, воссозданы мозаичные полы, восстановлены оригинальное освещение, деревянный тамбур и оконные рамы. 

Статуи установили в вестибюле в 1901 году, справа от входа расположен "Зубр мычащий" работы Гуго Залемана, слева – "Зубр шагающий", его создал скульптор Роберт Бах. Зубры символизировали располагавшийся в доме Пашкова Департамент уделов. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Эрмитаж вернули древнюю буддийскую роспись XI-XII веков. 

Фото: пресс-служба Смольного 

