После реставрации в Эрмитаж вернули древнюю буддийскую роспись XI—XII веков

Уникальная роспись была найдена в заброшенном монастыре.

В Государственном Эрмитаже после полуторагодовой реставрации представлен фрагмент буддийской росписи "Жизнеописание Будды Шакьямуни" XI-XII веков. Как сообщает газета "Санкт-Петербургские ведомости", специалистам удалось исправить последствия неудачных предыдущих реставраций и восстановить первоначальный сюжет композиции.

Уникальный артефакт был обнаружен в 1910 году экспедицией Сергея Ольденбурга в Восточном Туркестане. Роспись, срезанная со стены заброшенного пещерного монастыря, пострадала во время блокады Ленинграда, а реставрация 1970-х годов привела к смещению фрагментов. "Были исправлены ошибки в расположении частей, устранены дефекты штукатурки и загрязнения", — отмечают в музее.

Фото: Telegram / Эрмитаж

Реставраторы укрепили основу и красочный слой, выровняли цветовую гамму и перенесли фрагменты на новые пенопластовые плиты. Тибесткая роспись с изображением ключевых моментов жизни принца Гаутамы теперь представлена в залах Эрмитажа в том виде, который максимально приближен к оригиналу.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Лиговском начнут масштабное восстановление старинной церкви XVIII века.

Фото: Telegram / Эрмитаж