На Лиговском начнут масштабное восстановление старинной церкви XVIII века

В Санкт-Петербурге к 2028 году завершат реставрацию Церкви Воздвижения Креста Господня на Лиговском проспекте. Как указано на сайте госзакупок, стоимость работ составит 806,6 миллиона рублей, заказчиком выступает Министерство культуры Российской Федерации.

Федеральные средства направлены на сохранение и приспособление объекта культурного наследия федерального значения к современному использованию, говорится в документации.

Проект включает разработку рабочей документации, реставрацию фасадов и интерьеров, а также обновление инженерных систем. Работы предстоит выполнить в здании XVIII–XIX веков по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 128, литер А. В рамках проекта планируется восстановить исторический облик церкви, укрепить несущие конструкции и модернизировать внутренние коммуникации с сохранением архитектурных особенностей постройки.

Фото: Piter.tv