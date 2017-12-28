Эрмитаж показал отреставрированную армиллярную сферу с часовым механизмом

Ее особенность – встроенный часовой механизм, который позволяет демонстрировать перемещение планет в реальном масштабе времени.

В Государственном Эрмитаже завершилась реставрация уникального экспоната – Армиллярной сферы с часовым механизмом. Об этом сообщили в пресс-службе музея 17 июля.

Сферу изготовил в 1801 году в Петербурге воспитанник, а затем и руководитель инструментального класса Петербургской Академии художеств, Осип Шишорин по проекту мореплавателя и картографа Петра Шелехова. Экспонат в 1803 году поднесли императору Александру I, прибор был установлен в Императорском Эрмитаже.

Этот экспонат – один из первых отечественных образцов армиллярной сферы, то есть механической модели Солнечной системы (по геоцентрической схеме): в центре прибора находится Земля, вокруг нее вращаются Луна и Солнце. Кольца сферы – это экватор, тропики, эклиптика, полярные круги. Пресс-служба Государственного Эрмитажа

В нижней части сферы расположена круглая пластина с изображением проекции звездного неба для Южного полушария. Ее особенность – встроенный часовой механизм, который позволяет демонстрировать перемещение планет в реальном масштабе времени.

Первым этапом реставрации стало тщательное изучения аналогов: армиллярные сферы изготавливались единичными экземплярами и конструктивно различались. Проводились консультации со специалистами Санкт-Петербургского государственного университета, с коллегами из Математико-физического салона в Дрездене и других музеев.

Практическая часть реставрации включала в себя изготовление утраченных элементов: изображения Земли, Луны и ее кронштейна с противовесом, часовой и минутной стрелки, стрелки-указателя положения Луны, двух стрелок корректора календаря. Воссоздали элементы часового механизма, выправили корпусные элементы, провели реставрацию компаса и чистку всех деталей.

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Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа